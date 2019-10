La Maison Blanche n'aurait en effet pas demandé au préalable l'accord de Queen pour que leur célèbre hymne figure dans le clip de campagne. Selon un représentant du groupe, une procédure aurait notamment été entamée "pour qu'aucune chanson de Queen ne soit utilisé durant la campagne de Trump".





La vidéo a depuis lors été retirée. Publiée le 9 octobre sur le réseau social à l'oiseau bleu, elle avait déjà été vue quelque 1,7 million de fois.

Décidément, le président américain ne fait pas que des heureux avec ses vidéos promotionnelles. Après s'être mis à dos, la production de la série Game of Thrones, c'est le groupe Queen qui s'est manifesté pour demander à Donald Trump de retirer un clip de campagne publié plus tôt sur Twitter. La cause du mécontentement du groupe? L'utilisation dans la vidéo de sa célèbre chanson