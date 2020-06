Elijah Daniel, Youtubeur (notamment) américain a participé au boycott du meeting de Donald Trump ce week-end à Tulsa (Oklahoma). Mais qui est cette jeune star du web, qui n'en n'est pas à son coup d'essai avec le président américain ?

Âgé de 26 ans, Elijah Daniel n'est pas un inconnu aux États-Unis. Suivi par près de 740.000 personnes sur Twitter et 570.000 sur Youtube, il est un comédien devenu auteur, Youtubeur, rappeur et producteur de musique. S'il s'est fait connaître en publiant des petites comédies satiriques sur Twitter pour occuper son temps, Elijah Daniel est rapidement devenu une star des réseaux sociaux, aussi connue sous le nom de scène de Lil Phag. Celui qui se déclare ouvertement gay est un fervent défenseur des droits LGBT+ et du mouvement Black Lives Matter. D'où, entre autres, son aversion pour Donald Trump.

Ce week-end, il a donc usé de ses contacts sur les réseaux sociaux pour piéger le président américain. S'associant à la communauté K-pop sur TikTok, le Youtubeur originaire du Michigan a encouragé ses fans (dont l'âge moyen tourne autour des 16 ans) à réserver des billets pour le meeting de Trump dans l'Oklahoma, mais sans avoir aucune intention de s'y rendre. Pensant se retrouver devant une salle comble - 19.000 places - à Tulsa (étant donné que tous les tickets avaient été vendus), le président américain s'est finalement exprimé devant... seulement 6.200 personnes.

Auteur d'un livre érotique sur Trump

En participant à ce "piège" de Donald Trump, Elijah Daniel a ainsi ajouté à sa liste une nouvelle action envers le résident de la Maison-Blanche. En 2016, le jeune Youtubeur, qui vit maintenant à Los Angeles, s'était par exemple lancé le défi d'écrire un livre érotique sur Donald Trump. "Je vais me saouler la gueule et écrire un roman érotique sur Donald Trump, à la sauce 50 Nuances de Grey, et le publier sur Amazon demain, je le jure", avait-il écrit sur Twitter le 21 janvier à deux heures du matin. Le soir du même jour, son livre intitulé Trump Temptation: The Billionaire and the Bellboy était disponible (en version électronique) sur Amazon, trustant les premières places des romans érotiques les plus lus. L'oeuvre satirique racontait la rencontre entre le magnat de l'immobilier et un jeune porteur de bagages travaillant à l’hôtel Trump de Hong Kong.

"J’étais en train d’empiler les bagages de mauvais goût d’un client lorsque la porte s’est ouverte derrière moi. Tout mon corps s'est mis à trembler alors que l’odeur de colle pour perruque et d’autobronzant emplissait mes narines. Tout ce que je voulais, c’était me retourner pour voir l’adonis qui dégageait une pareille odeur, mais j’étais incapable de bouger. J’étais figé sur place", pouvait-on lire, d'après la RTBF, dans les premières pages de cette nouvelle homo-érotico-comique. Évidemment, aussi satirique soit-il, le livre d'Elijah Daniel n'avait pas fait rire Donald Trump, décrit dans les pages comme un politicien "à la peau orange et huileuse luisant sous les rayons du soleil et qui ressemble à un vieux Curly ramolli", qui avait ensuite bloqué l'auteur sur Twitter.

Le 25 septembre dernier, Elijah Daniel s'était encore manifesté auprès de Trump, rappelant au président qu'en le maintenant dans sa liste d'abonnés bloqués, il violait ses droits en tant que citoyen américain. Inondant Twitter de posts où il identifiait Donald Trump, le Youtubeur avait lancé le hashtag #TrumpUnblockElijah, rapidement devenu viral sur le réseau social et se plaçant dans le top 20 des tendances Twitter, comme l'avait relevé The Independent à l'époque. Mais les multiples appels d'Elijah Daniel au locataire de la Maison-Blanche n'ont visiblement pas porté leurs fruits, ce qui n'empêche pas le comédien de faire parler de lui et de continuer à chambrer publiquement Trump dès qu'il le peut.