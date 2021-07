Le Premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé mercredi "l'acte odieux" que représente l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, appelant au calme.



Sur Twitter, le chef du gouvernement conservateur s'est dit "choqué et attristé par la mort du président Moïse". "C'est un acte odieux et j'appelle au calme", a-t-il ajouté, présentant ses condoléances à la famille de Jovenel Moïse et à la population haïtienne.

La République dominicaine ordonne la "fermeture immédiate" de sa frontière avec Haïti La République dominicaine a ordonné mercredi la "fermeture immédiate" de sa frontière avec Haïti, après l'assassinat du président Jovenel Moïse. "Nous avons donné l'ordre de fermer immédiatement" la frontière qui sépare Haïti de la République dominicaine, sur l'île d'Hispaniola, a annoncé à l'AFP la porte-parole du ministère de la Défense, Ceinett Sanchez.

La Maison Blanche a qualifié mercredi de "terrible" et de "tragique" l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, Washington se déclarant prêt à apporter de l'aide au pays en crise. Il s'agit "d'une attaque terrible, une attaque tragique, ayant ciblé le président d'Haïti et sa femme au cours de la nuit", a déclaré Jen Psaki, la porte-parole de l'exécutif. "Nous sommes prêts à assister sous n'importe quelle forme la population d'Haïti, le gouvernement d'Haïti, s'il y a une enquête", a-t-elle ajouté.