Les États-Unis affrontent une crise dont le coût humain et économique sera très vraisemblablement bien supérieur à celui des attentats du 11 septembre 2001.

On chercherait pourtant en vain l’union sacrée qui avait prévalu alors et qui s’impose naturellement en pareilles circonstances. Qu’on en juge par le fait que les deux personnages les plus importants du pays, Donald Trump et Nancy Pelosi, ne se sont plus parlé depuis cinq mois - un comble pour celle qui est… speaker de la Chambre des représentants. Elle avait abruptement quitté une réunion lors de laquelle, le 16 octobre dernier, le Président l’avait traitée de "politicienne de troisième zone". Depuis, l’impeachment est passé par là.

Éclairage.