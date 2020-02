La campagne pour l'élection présidentielle américaine est lancée. Trump s'affiche plus fort que jamais alors que les démocrates peinent à trouver un leader pour lui faire face. Après l'échec de la procédure de destitution, les démocrates n'ont plus que quelques mois avant l'affrontement final. Que se passera-t-il ? Le système électoral américain est-il favorable à Donald Trump ? Son bilan, pour cette fin de mandat, joue-t-il en sa faveur ? Sans parler de sa personnalité clivante. Régis Dandoy, politologue spécialisé dans le système électoral américain, nous éclaire sur les différents points incontournables des primaires et de l'élection en tant que telle. Il est l'Invité du samedi de LaLibre.be.

Est-ce qu'il y a un candidat démocrate qui sort du lot pour affronter Trump ?