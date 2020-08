Jeudi matin, Steve Bannon, pourfendeur de l’establishment et figure de proue du populisme, savoure un café sur un yacht d’une valeur de 35 millions de dollars, emprunté à l’un de ses associés, le milliardaire Guo Wengui, un fugitif chinois exilé aux États-Unis. Il est 7 h 15 lorsque des agents spéciaux du bureau du procureur de Manhattan et des inspecteurs fédéraux de la poste s’invitent à bord. Le sulfureux sexagénaire est arrêté et inculpé pour détournement de fonds versés via un site de financement participatif pour la construction du mur promis par Donald Trump à la frontière des États-Unis avec le Mexique.