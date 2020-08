"Je n'ai pas eu de contact avec lui depuis très longtemps", a déclaré M. Trump depuis le Bureau ovale.

Steve Bannon, a été inculpé et arrêté jeudi. Il est soupçonné d'avoir, avec trois autres responsables du site "We Build The Wall" ("Nous construisons le mur"), détourné de l'argent de centaines de milliers de donateurs, selon la procureure fédérale de Manhattan.

Il aurait notamment utilisé des "centaines de milliers de dollars" pour couvrir des dépenses personnelles.

"Je ne connais rien de ce projet", a martelé M. Trump. "Je n'aime pas ce projet", a-t-il ajouté.

Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs affirmé qu'il était opposé à l'idée d'aller chercher des fonds privés pour construire le mur. "J'étais convaincu que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire", a-t-il insisté.