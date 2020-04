Le président américain Donald Trump s'attend à ce que le nombre de décès en raison du nouveau coronavirus aux Etats-Unis soit compris entre 60.000 et 65.000, a-t-il indiqué en conférence de presse.

Les dernières prévisions tablaient sur au moins 100.000 morts



"Je pense que nous pourrons rester sous les 100.000", a-t-il dit. "A ce moment, nous nous dirigeons vers un bilan de 60.000 morts, peut-être 65.000." Près de 700.000 personnes ont été officiellement enregistrées comme contaminées et environ 37.000 personnes sont déjà décédées, dont un peu plus de 17.000 dans l'Etat de New York.