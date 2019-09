Amérique Trump en campagne électorale à l’Onu Philippe Paquet

C’est un discours de campagne électorale, profondément imprégné de nationalisme, de conservatisme et de populisme, que Donald Trump a prononcé mardi devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a non seulement dressé un bilan dithyrambique de ses trois années à la Maison-Blanche, mais il s’est lancé aussi dans des tirades contre l’immigration illégale, les médias, l’establishment politique ou l’avortement. Même la prévisible attaque contre le Venezuela de Nicolas Maduro - "une marionnette des Cubains" - fut l’occasion de proclamer, devant une assistance qui aurait été médusée si elle n’était désormais habituée au personnage, que "l’Amérique ne sera jamais un pays socialiste" - un leitmotiv du Président et des Républicains pour discréditer leurs adversaires démocrates.

(...)