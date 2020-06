Le président américain Donald Trump était prêt à annoncer un retrait des Etats-Unis de l'Otan lors du sommet de Bruxelles, le 12 juillet 2018, écrit son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, dans son livre publié mardi et qui revient sur le déroulement de cette seconde journée agitée du sommet.

M. Trump a fait part de son intention de brandir cette menace devant les chefs d'Etat et de gouvernement des pays alliés en raison de son mécontentement à propos des dépenses de défense de la plupart d'entre eux, en visant particulièrement l'Allemagne, indique M. Bolton dans on ouvrage "The Room Where It Happened" (La pièce où cela s'est passé), chronique des 17 mois passés à la Maison Blanche.

"D'ici le 1er janvier (2019), tous les pays doivent s'engager à (consacrer) deux pour cent (de leur Produit intérieur brut aux dépenses de défense) et nous pardonnerons les arriérés, ou nous nous retirerons et ne défendrons pas ceux qui ne l'ont pas fait", a dit M. Trump, cité par son ancien conseiller.

"Tant que nous ne nous entendons pas avec la Russie, nous n'entrerons pas dans une Otan où les pays de l'Otan versent des milliards à la Russie. Nous serons exclus s'ils concluent un accord sur le pipeline", aurait-il déclaré en faisant référence au projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.

"Nous n'allons pas combattre quelqu'un qu'ils paient", a poursuivi le locataire de la Maison Blanche.

M. Trump n'a de cesse de réclamer des Européens et du Canada qu'ils accroissent leurs dépenses militaires pour atteindre "au minimum" 2% de leur PIB aux dépenses de défense - un engagement pris par les alliés en 2014 et que seuls une petite dizaine des trente pays membres de l'Otan ont réalisé. L'Allemagne s'est fixé comme objectif d'atteindre 1,38%.

Le sommet de Bruxelles s'était terminé par une déclaration de satisfaction du président américain, qui avait salué les "immenses progrès" dans les engagements pris par les alliés pour accroître rapidement leurs dépenses militaires.

Selon M. Bolton, le président s'est toutefois entretenu avec lui sur la question d'une annonce ou non d'un retrait des Etats-Unis de l'Alliance atlantique.