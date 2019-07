Les autorités responsables du contrôle des frontières et des douanes (Immigration and Customs Enforcement, ICE), au sein du ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), ont reçu l’ordre de déporter les clandestins qui ont épuisé toutes les voies de recours et ont été sommés de quitter le territoire. Les raids pourraient commencer ce dimanche, selon le New York Times, et durer plusieurs jours, dans dix grandes villes des États-Unis : Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York et San Francisco.

(...)