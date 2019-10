Très fier de son annonce, le président américain a tenu à faire la comparaison avec l'assaut orchestré par Barack Obama ayant mené à la mort d'Oussama Ben Laden, en profitant pour se jeter des fleurs. Ainsi, selon Trump, il aurait prédit le danger que représentait Ben Laden, avant même les attentats de 2001. "J’ai écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, paru près d’un an avant les attentats du World Trade Center. Dans ce livre, j’ai dit ‘il y a quelqu’un qui s’appelle Oussama Ben Laden et vous feriez mieux de l’éliminer. Il représente un grand danger’", a raconté le chef d'Etat.

Il a toutefois regretté de ne pas avoir été écouté. "Encore aujourd'hui, des gens viennent me voir pour me dire que j'ai prédit qu'il fallait se débarrasser d'Oussama Ben Laden avant le 11 septembre", s'est vanté le milliardaire.

Une prédiction déjà mentionnée par Trump mais que plusieurs médias américains ont toutefois tenu à démentir. En effet, si l'on regarde le fameux livre du milliardaire dans lequel il dit avoir mis en garde les Etats-Unis quant à ce qui deviendra plus tard leur ennemi public numéro 1, les dires du président américain sont bien différents de ce qu'il a à nouveau raconté ce dimanche. Au sein de son ouvrage "The America we deserve" (paru en 2000), le magnat ne fait référence qu'une seule fois à Ben Laden et pas comme il l'a expliqué.

"Un jour, on nous assure que l’Irak est sous contrôle, les inspecteurs des Nations unies ont fait leur travail, tout va bien, pas d’inquiétude. Le lendemain, les bombardements commencent. Un jour, on nous informe qu’un personnage mystérieux sans adresse fixe appelé Oussama Ben Laden est l’ennemi public numéro un et des avions de combat américains visent son campement en Afghanistan. Il s’enfuit pour se cacher sous un caillou, et quelques jours après on passe à un nouvel ennemi et une nouvelle crise", a écrit Trump.

Aucune mention à une attaque envers les Etats-Unis, ni à la dangerosité de celui qui deviendra l'ennemi public numéro 1 des Américains. Le président se contente d'aborder les attaques menées par Clinton envers le terroriste ayant orchestré plusieurs attentats visant des ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Le chef d'Etat se contentait à l'époque de constater des faits. Une réalité bien loin de celle évoquée par Donald Trump, ce dimanche 27 octobre, après son annonce, certes historique.