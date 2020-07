Le président américain se décrit actuellement comme un "guerrier solitaire".

A quelques mois des élections présidentielles, Donald Trump fait face à de vives critiques. Pointé du doigt pour sa gestion jugée inefficace de la crise du coronavirus et fustigé pour ses prises de position concernant le mouvement Black Lives Matter, le président américain a vu, ces derniers jours, une nouvelle affaire venir contrarier sa campagne électorale. Le New York Times a dévoilé, ce samedi 27 juin, que la Russie aurait versé des primes en Afghanistan pour faire tuer des soldats occidentaux. N'arrangeant pas les affaires du locataire de la Maison-Blanche, le média affirme que le président était bel et bien au courant de ces manœuvres.