Le président américain Donald Trump s'est indigné lundi que ses sorties de golf du week-end aient suscité des articles très critiques, dénonçant "la haine et la malhonnêteté" des médias. Le locataire de la Maison Blanche, qui n'avait pas joué au golf depuis le 8 mars en raison du confinement lié au coronavirus, s'est rendu samedi et dimanche dans son "Trump National Golf Club", en Virginie.

L'initiative a fait l'objet de vives réactions, certains de ses détracteurs la jugeant déplacée au moment où les Etats-Unis s'apprêtent à franchir le cap des 100.000 morts du Covid-19.

Les critiques visant le milliardaire républicain sont aussi alimentées par le fait qu'il avait lui-même, lorsqu'il n'était pas encore entré en politique, vivement attaqué Barack Obama sur ce thème.

En 2014, il avait reproché au président démocrate de jouer au golf pendant l'épidémie d'Ebola. "Il y a des moments pour jouer au golf et des moments où vous ne pouvez pas le faire, cela envoie le mauvais message", avait-il alors estimé. "Lorsque vous êtes président, vous vous dites: +Je vais abandonner (le golf) pour quelques années et je vais vraiment me concentrer sur le boulot+". - "Hypocrite" -

Lundi, Donald Trump a dénoncé un acharnement dont il serait la victime de la part des "médias +Fake+ et totalement corrompus" qui ont évoqué ses sorties sur le green comme si elles constituaient "un pêché mortel".

"Je savais que cela arriverait!", a-t-il tonné. "Ce qu'ils ne disent pas c'est qu'il s'agissait de mon premier golf depuis presque trois mois. Si j'avais attendu trois ans, ils auraient de toutes façons écrit les mêmes articles à charge".