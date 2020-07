Un jeune entrepreneur spécialisé dans des services numériques destinés aux pays en voie de développement a été retrouvé assassiné et démembré dans son appartement de New York, a indiqué mercredi la police new-yorkaise.

Fahim Saleh, 33 ans, a été retrouvé mardi en milieu d'après-midi à son domicile de Manhattan, a indiqué une porte-parole de la police, qui a qualifié sa mort d'homicide.

Une enquête est en cours, mais aucune arrestation n'est intervenue à ce stade, a ajouté la porte-parole.

"Nous sommes profondément attristés de vous informer de la perte soudaine et tragique de notre fondateur et directeur exécutif, Fahim Saleh. Fahim était un grand dirigeant, une inspiration et une lumière positive pour nous tous", a indiqué sa société sur son compte Twitter.

"Nos pensées vont à ses amis, sa famille et tous ceux qui ressentent comme nous douleur et chagrin", a-t-elle ajouté.

Selon le Daily News, citant une source policière, le tueur aurait laissé derrière lui une scie électrique après avoir quitté précipitamment les lieux du crime, car la soeur de la victime venait de s'annoncer dans le hall de l'immeuble.

C'est elle qui aurait découvert le corps et prévenu les secours.

Aucun motif n'a été avancé officiellement pour ce meurtre, mais les enquêteurs pencheraient pour un règlement de compte lié à ses affaires, selon le quotidien.

Fahim Saleh, qui avait raconté dans un billet sur le site Medium avoir débuté en lançant une application permettant de faire des canulars téléphoniques, présidait la société Gokada, une application de partage de deux-roues de livraison à Lagos, au Nigeria.

Selon ses comptes Twitter et Instagram, il était aussi cofondateur d'une société de capital risque, Adventure Capital, spécialisée dans les services numériques destinés à "rendre la vie meilleure" dans les pays en développement.

Selon certains médias, il avait récemment acquis, pour quelque 2,2 millions de dollars, l'appartement où il a été retrouvé mort. Il avait publié sur Twitter une photo de son nouvel immeuble en décembre dernier.

Son meurtre intervient sur fond de récente hausse de la criminalité à New York, dénoncée à plusieurs reprises par le président Donald Trump.