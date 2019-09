AmériqueReportage Un Donald Trump déstabilisé, une Greta Thunberg endiablée et un Charles Michel lyrique: retour sur une assemblée générale des Nations unies tout en contrastes Philippe Paquet

Dans le jargon des habitués, la "semaine ministérielle" désigne les premiers jours du débat qui ouvre traditionnellement l’Assemblée générale annuelle des Nations unies à New York. Une semaine ministérielle sans ministre semble donc relever du contresens. Et pourtant, la Belgique, qui n’est pas à une manifestation de surréalisme près, s’est présentée au plus grand rendez-vous diplomatique de la planète sans son chef de la diplomatie, Didier Reynders. Celui-ci a été, comme l’on sait, porté candidat au poste de commissaire européen à la Justice, et il doit être entendu par les eurodéputés le 2 octobre. Comme il a déjà été recalé au Conseil de l’Europe, le futur ex-ministre des Affaires étrangères a juré qu’on ne l’y prendrait plus et a décidé de rester à la maison pour préparer consciencieusement son examen. Reportage.