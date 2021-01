Cela a la taille d’un tuyau d’arrosage et il y en a des centaines qui tapissent le fond des océans, passant d’un continent à un autre. Sans ces câbles sous-marins, vous ne pourriez plus regarder un film sur Netflix, téléphoner sur WhatsApp à un ami lointain, vous documenter sur Wikipédia, transférer de l’argent. Et les Gafam s’imposent sur ce marché.