"Tout devrait être envisagé" pour éviter la propagation du coronavirus dans les Etats américains où elle accélère, y compris un retour à des confinements plus strict, a estimé dimanche le secrétaire adjoint à la Santé, Brett Giroir, au lendemain d'un nouveau record de cas positifs aux Etats-Unis.

Plus de 66.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en une journée samedi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Six Etats, dont la Caroline du Nord, l'Arkansas et la Caroline du Sud, ont battu samedi le record de personnes testées positives sur une journée.

Pour Brett Giroir, médecin et pédiatre de formation, il est d'ores et déjà nécessaire de fermer les bars dans les Etats les plus touchés, ainsi que de limiter la capacité d'accueil intérieure des restaurants.

Fin juin, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a ordonné la fermeture des bars et fixé la capacité d'accueil des restaurants à 50% de la configuration habituelle, un retour en arrière après avoir assoupli le confinement. Californie, Floride et Arizona ont eux aussi pris des mesures pour fermer ou limiter la fréquentation des bars, suivis cette semaine par le Nevada et la Louisiane. La Caroline du Sud, l'Arkansas et l'Alabama, tous foyers importants de nouveaux cas, n'ont, en revanche, pas ordonné de fermeture.

Le gouvernement s'attend à une nouvelle augmentation du nombre des hospitalisations et des décès dans les jours à venir, même si le taux de mortalité est sensiblement moindre aujourd'hui qu'au début de la pandémie, a indiqué Brett Giroir.

La hausse devrait se poursuivre "ces deux ou trois prochaines semaines, avant que cela ne s'inverse", a-t-il expliqué sur la chaîne ABC.

Le responsable a insisté sur la nécessité de porter un masque dans les régions les plus touchées pour espérer ralentir la progression du coronavirus.

"Pour que ça marche, il faut que 90% des gens portent un masque en public", a-t-il martelé. "Si ce n'est pas le cas, nous ne parviendrons pas à contrôler le virus."