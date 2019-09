Un Américain s'est noyé en demandant son amie en mariage sous l'eau, dans une île paradisiaque en Tanzanie, a annoncé dimanche l'hôtel de luxe où le couple séjournait.

Sur une feuille insérée dans une chemise plastique, il avait inscrit : "Je ne peux pas retenir mon souffle assez longtemps pour te dire tout ce que j'aime de toi. Mais... tout ce que j'aime de toi, je l'aime plus chaque jour!"

La femme, Kenesha Antoine, a publié sur sa page Facebook des images de son compagnon, Steven Weber, lui demandant sa main à travers la fenêtre de leur chambre sous-marine du complexe hôtelier de luxe Manta, à Zanzibar.

Elle a y ajouté ces mots : "Il n'y a pas de mots suffisants pour honorer la belle âme de Steven Weber. Tu as été une lumière brillante pour tous ceux que tu as rencontrés (...) Tu n'as jamais émergé de ces profondeurs, tu n'as donc jamais entendu ma réponse : "Oui ! Oui ! Un million de fois, oui, je vais t'épouser!! Nous n'avons jamais pu embrasser et célébrer le début du reste de nos vies ensemble, alors que le meilleur jour de nos vies est devenu le pire, dans le plus cruel renversement du destin que l'on puisse imaginer".