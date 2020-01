Yaroslav Suris, un Américain qui souffre de problèmes auditifs, a décidé d'attaquer le site pornographique Pornhub en justice... à cause de l'absence de sous-titres systématiques dans les vidéos pornos du site.

L'homme n'a donc pas hésité à déposer un recours collectif devant un tribunal de Phoenix, en Arizona, estimant que cette absence de sous-titres pénalise les personnes malentendantes. En outre, Yaroslav Suris a invoqué la loi fédérale sur les personnes handicapées en vigueur aux Etats-Unis depuis 1990.

Dans ses arguments, il a cité de nombreux exemples de contenus dont il n'a pas pu profiter à 100%. Entre autres, la vidéo "Policière sexy fait parler le témoin" ("Sexy Cop Gets Witness to talk") dans laquelle les sous-titres sont absents, ce qui l'a empêché d'en prendre la pleine mesure.

Par ailleurs, l'homme, dans son réquisitoire, s'est directement adressé au site pornographique en lui conseillant d'ajouter des sous-titres afin d'obtenir de nouveaux abonnés Premium. En prenant son cas comme exemple, Yaroslav Suris affirme que cela faciliterait le fait de souscrire aux contenus VIP du site.

N'ayant décidément pas froid aux yeux, Yaroslav Suris a aussi demandé des dommages et intérêts dont le montant n'est pas encore connu.

Il faut tout même noter que Pornhub a ouvert, en juin 2018, une section spéciale avec plus d'un millier de vidéos dans lesquelles un texte interprétatif et descriptif est intégré. Selon le vice-président de Pornhub, le but était de transmettre plus facilement les changements d’émotions des acteurs des scènes classées X.