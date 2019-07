Le mur érigé entre la frontière américaine et mexicaine n'a pas réussi à éteindre l'insouciance des enfants. Au moyen d'un "mur à bascule", initié par Ronald Rael, professeur d'architecture à l'Université de Californie, et Virginia San Fratello, professeure associée de design à San Jose State, petits et grands peuvent à nouveau jouer ensemble. Le projet pensé en 2009 a vu le jour ce dimanche 28 juillet, dans la région d'Anapra, l'une des colonies les plus pauvres du Mexique. De l'autre côté du mur, l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

"Une des expériences les plus incroyables de ma carrière (...), un événement rempli de joie, d’enthousiasme et de convivialité à la frontière", a déclaré Ronald Rael.

© AFP © AFP © AFP

Par ailleurs, la Cour suprême américaine a permis à Donald Trump de débloquer 2,5 milliars de dollars pour l'érection d'un mur de 3.200 kilomètres à la frontière entre les USA et le Mexique.