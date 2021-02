La vague de froid de la semaine dernière a causé de nombreux dégâts au Texas, dont des tuyaux explosés. En entendant que des confrères texans étaient submergés par les appels, le plombier Andrew Mitchell et sa femme, Kisha Pinnock, ont décidé de faire 22 heures de route depuis Morristown pour leur donner un coup de main. Ils ont chargé la camionnette avec des outils et autant de fournitures possibles, attaché leur fils de 2 ans à l'arrière et embarqué Isaiah Pinnock, frère de Kisha et apprenti de Mitchell. Direction le Texas, où réside la sœur de Kisha et Isaiah.

Arrivée à Houston, l'équipe a rapidement reçu des demandes de citoyens qui attendaient un plombier, parfois depuis une semaine. "Lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait déjà quatre ou cinq emplois proposés par ma sœur. Puis tout ce qui a suivi n'a été que des recommandations de la part des premiers clients, de leurs amis et de leur famille", a déclaré Pinnock à CNN. "Depuis que nous sommes ici, ça n'a jamais cessé."

Dedrick Dock, un des clients qui a bénéficié de ces services, a déclaré à CNN qu'il avait essayé de faire venir au moins 15 plombiers chez lui avant d'entendre parler de Mitchell's Plumbing & Heating sur les réseaux sociaux. "Nous avons dû déménager pendant plus d'une semaine, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour réparer le problème (un tuyau cassé dans le garage)", explique-t-il. "Et bien sûr, les plombiers ici étaient déjà débordés."

La famille avait dans un premier temps prévu de rentrer chez elle la semaine prochaine, mais elle a finalement décidé de rester deux semaines sur place. Les appels de personnes qui ont besoin d'aide continuent d'affluer.