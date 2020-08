Les trois fils de Jacob Blake dans le véhicule au moment des coups de feu

Selon les premiers éléments qui font jour ce lundi, il est confirmé que les trois fils de Jacob Blake étaient présents dans le véhicule au moment où leur père s'est fait tirer dessus.



Jacob Blake est aujourd'hui soigné dans un hôpital de Milwaukee, dans un état grave. Les faits se sont déroulés ce dimanche 24 août, à Kenosha, dans le Wisconsin.

Une enquête a été ouverte et confiée à une agence indépendante, selon la police de Kenosha.



L'origine de l'interpellation reste floue

L'origine de la confrontation entre les policiers et Jacob Blake reste à ce stade à déterminer précisément : certains médias américains avancent que Jacob Blake interrompait une bagarre au moment où les policiers sont arrivés, tandis que d’autres ont expliqué qu’il tentait de pénétrer dans un véhicule garé.

Dans un contexte social plus tendu que jamais, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre, en marge d’une manifestation sur les lieux du drame pour réclamer justice et dénoncer les violences policières.

Sur Twitter, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a confirmé que Jacob Blake avait été "abattu dans le dos à plusieurs reprises" et qu’il s’opposait à "l’usage excessif de la force et à une escalade immédiate lors de ses contacts avec les Noirs du Wisconsin."

Le gouverneur a également dénoncé les violences policières : "Bien que nous n’ayons pas encore tous les détails, ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas le premier homme ou la première personne noire à avoir été blessé ou tué sans pitié par des personnes chargées de l’application de la loi dans notre État ou dans notre pays".