Thomas Lane, un des quatre policiers poursuivis pour complicité de meurtre dans l'affaire George Floyd, a été remis en liberté contre caution.

Thomas Lane, l’un des quatre anciens policiers de Minneapolis impliqués dans la mort de George Floyd, a été libéré de la prison du comté de Hennepin cette nuit après avoir déposé une caution, selon les registres de la prison.

Ce policier de 37 ans, était l’un des officiers – dont Derek Chauvin, Tou Thao et J. Alexander Kueng – qui ont répondu à l’appel concernant l’utilisation présumée d’un faux billet de 20 $ au Memorial Day à Cup Foods à Minneapolis.

Alexander Kueng et Thomas Lane étaient en effet les premiers policiers à arriver sur place et un commerçant leur assurait que George Floyd avait utilisé un faux billet de 20 dollars. Thomas Lane avait brièvement braqué son arme sur le quadragénaire avant de le sortir de sa voiture pour lui passer les menottes, comme le montre l'analyse des caméras de surveillance de la zone réalisée par le New York Times.

Derek Chauvin et Tou Thao, qui ont déjà tous les deux été visés par 17 et 6 plaintes pour violences, avaient été appelés en renfort et étaient arrivés quelques minutes plus tard : le premier a pressé pendant près de neuf minutes son genou contre la nuque de George Floyd sous le regard du second, qui n'est pas intervenu, y compris quand le quadragénaire indiquait aux policiers qu'il n'arrivait plus à respirer.

Sur les images, on peut percevoir Thomas Lane en train d'appuyer sur les jambes de George Floyd pour le maintenir au sol pendant que Derek Chauvin appuie son genou dans la nuque du regretté George Floyd et que J. Alexander Kueng presse son dos.

Chauvin a été accusé de meurtre au deuxième et au troisième degré et d’homicide involontaire au troisième degré. Les autres policiers, dont Lane, ont été inculpés de complicité de meurtre involontaire au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Tous les quatre comparaîtront devant le tribunal le 29 juin.

La liste de la prison du comté de Hennepin note que Lane a été libéré mercredi à 16h08. Sa caution avait été fixée à 1 million de dollars indiquent plusieurs médias américains.