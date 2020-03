Et de quatre ! Donald Trump s’est choisi un nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche, vendredi soir, en la personne du député républicain de la Caroline du Nord Mark Meadows. C’est la quatrième personne à occuper la fonction en un peu plus de trois ans de présidence, après Reince Priebus, le général John Kelly, et Mick Mulvaney, qui assurait l’intérim depuis le début janvier - un record.