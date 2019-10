Donald Trump était de retour sur le champ de bataille électoral, jeudi soir, à Minneapolis, pour la première fois depuis le déclenchement d’une procédure d’impeachment contre lui, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas fait dans la dentelle pour éreinter les Démocrates. Le Président était d’autant plus remonté qu’il avait pris connaissance, plus tôt dans la journée, d’un sondage donnant une majorité d’Américains (51 %) favorable à sa destitution.