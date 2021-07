Chili: une indigène dirigera l’Assemblée constituante Amérique Marie-France Cros

© AFP Elisa Loncon, le dimanche 4 juillet.

C’est dans un certain désordre que l’Assemblée constituante chilienne a ouvert ses travaux dimanche. Chargés de remplacer la Constitution héritée de la dictature Pinochet, les constituants, élus en mai dernier, sont 155, dont 17 sièges réservés aux indigènes ; il y a 78 hommes et 77 femmes ; 40 % sont indépendants et aucune force politique n’a assez de voix pour opposer son veto (plus d’un tiers des voix) aux décisions, alors que les propositions doivent être approuvées par les deux tiers des votes.