Un adulte et un nourrisson ont été tués jeudi par une personne qui s'est ensuite donné la mort, dans un supermarché de Floride, nouvelle tuerie après une série de fusillades de masse récentes dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

Les tirs ont eu lieu dans un supermarché Publix de la municipalité de Royal Palm Beach, à 130 km au nord de Miami, a annoncé le bureau du shérif du comté de Palm Beach.

"A leur arrivée, les agents ont trouvé trois individus décédés de blessures par balles", a écrit la police sur Twitter. "Un homme adulte, une femme adulte et un enfant."

L'homme, le tireur, a retourné son arme contre lui, a confirmé à l'AFP Teri Barbera, la porte-parole du shérif.

Lynn Waterman, cliente âgée de 61 ans, achetait des cigarettes lorsqu'elle a entendu les détonations.

"Tout le monde est sorti du magasin en courant et je suis restée debout dans le parking, à me demander: +Qu'est-ce que je fais là? L'assaillant pourrait sortir et nous tirer dessus+", a-t-elle confié au journal local Sun Sentinel.

Ce drame intervient après une série de tueries qui ont frappé le sud de la Floride ces derniers jours.

Dimanche soir, une fusillade lors d'une fête après une remise de diplômes a fait trois morts et cinq blessés à Miami.

Le 1er juin, trois assaillants avaient tué deux personnes et blessé 21 autres après avoir ouvert le feu devant une boîte de nuit à Hialeah, une localité du comté de Miami-Dade.

Et deux jours auparavant, un individu avait tiré sur une foule depuis sa voiture, dans le quartier réputé pour son street-art de Wynwood -- aussi à Miami -- faisant un mort et six blessés.

"Nous sommes devenus insensibles à la violence par armes à feu", a regretté dans un communiqué Melissa McKinlay, une responsable de la zone de Palm Beach où se trouve le supermarché Publix.

Cette année, les victimes d'armes à feu ont augmenté dans tout le pays. Depuis janvier, plus de 19.000 personnes ont ainsi perdu la vie, selon l'organisation Gun Violence Archive, qui inclut les suicides.

Quelque 260 personnes ont en outre été tuées lors de fusillades de masse, au cours desquelles au moins quatre personnes sont tuées ou blessées.

La Floride commémorera samedi prochain le cinquième anniversaire de la fusillade d'Orlando, dans le centre de l'Etat, au cours de laquelle un tireur avait tué 49 personnes dans un bar gay.