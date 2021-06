L'élection municipale n'a lieu que le 2 novembre, mais aucun candidat républicain ne se présente, ce qui ouvre la voie au vainqueur de la primaire démocrate dans une ville dominée par le parti du président américain Joe Biden.

Âgée de 38 ans, India Walton a créé la surprise en triomphant, avec 51,8% des voix contre 44,8%, de l'actuel maire, Byron Brown (62 ans), qui briguait mardi un cinquième mandat consécutif.

Officiellement soutenue par le parti des démocrates socialistes (Democratic Socialists of America) depuis février, India Walton a confirmé, mardi, que sa candidature était bien d'inspiration socialiste.

Début novembre, elle devrait devenir la première maire socialiste d'une grande ville américaine depuis Frank Zeidler, qui a dirigé Milwaukee (Wisconsin) de 1948 à 1960. Buffalo compte environ 255.000 habitants.

C'est un nouveau succès pour le mouvement socialiste américain, qui a déjà fait entrer quatre des siens à la Chambre des représentants depuis 2018, notamment Alexandria Ocasio-Cortez.

Aux Etats-Unis, le mot socialisme est souvent associé à une notion plus proche du communisme en Europe occidentale, régulièrement brandie, comme un épouvantail, par une partie des Républicains.

Mais les DSA et leurs candidats ont souvent une sensibilité proche du socialisme d'Europe occidentale et acceptent l'économie de marché. Le parti démocrate dans son ensemble est lui positionné au centre-gauche.

Mère à 14 ans, India Walton, qui avait quitté l'école avant de finir le lycée, a repris ses études pour décrocher un diplôme d'infirmière.

Après avoir exercé durant plusieurs années, elle a choisi récemment de devenir travailleuse sociale et a dirigé une association d'aide au logement.

La trentenaire aux cheveux courts propose notamment une réforme de la police, qui la rendrait plus transparente et prompte à sanctionner les abus en interne.

Elle a aussi préparé une plateforme ambitieuse sur le logement, avec notamment un système de plafonnement des loyers, et avance également l'idée de créer une banque publique régionale.

"En tant que troisième ville moyenne la plus pauvre de ce pays, nous devrions étudier comment mettre fin à la concentration de la pauvreté et des inégalités", a déclaré India Walton au quotidien Buffalo News, "et une orientation socialiste démocratique est un pas important pour y parvenir."