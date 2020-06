Les étés d’émeutes de notre nation sont causés par les hivers de retard de notre nation", déclarait Martin Luther King, le 14 avril 1967 devant l’Université de Stanford. Cinquante ans plus tard, son discours The Other America reste douloureusement pertinent, à l’heure où cette autre Amérique, celle d’une communauté noire toujours victime d’injustices et de discrimination raciale, exprime sa colère. Une colère déclenchée récemment par la mort d’un Afro-Américain désarmé, sous le poids d’un policier blanc indifférent, mais alimentée par tant d’autres drames similaires, tant d’inégalités économiques et par un racisme endémique. "Comment fait-on pour en finir avec les crimes d’une nation ? Les États-Unis ont été fondés sur la liberté et son exact opposé : le génocide des Indiens et l’esclavage. Il y a à la racine de ce pays ces deux inconciliables. Il y a la violence aussi, dans le génocide des Indiens, la ségrégation, l’esclavage, la conquête de l’Ouest. Cela laisse des traces culturelles profondes. On n’en aura jamais fini…", soupire Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis.