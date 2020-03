La Maison-Blanche s’est voulue optimiste jusqu’au dernier jour ou presque. Elle était certaine qu’elle allait pouvoir arracher un accord de paix entre le pouvoir civil afghan et les talibans. Le président Trump, lui-même, s’est "mouillé" dans ce dossier en s’invitant à la surprise générale sur la base militaire de Bagram, dans le nord de Kaboul, le 29 novembre dernier, pour fêter Thanksgiving avec les GI déployés dans le pays. Des militaires américains qu’il a promis de ramener en partie au pays, voulant ramener le contingent à 8 600 hommes, contre entre 13 000 ou 14 000 aujourd’hui, avant de déclarer dans son style triomphant caractéristique : "Nous pouvons aller encore beaucoup plus loin que ça", sans toutefois donner plus de précisions.