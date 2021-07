Accueil International Asie L’Afghanistan sous pression extrême des talibans Le retrait américain et de l’Otan a donné champ libre aux talibans. Éclairage. © AP Christophe Lamfalussy Journaliste service international



Même les plus pessimistes n’avaient prévu une avancée aussi spectaculaire des talibans en Afghanistan. Depuis le retrait précipité et sans conditions des forces américaines et de l’Otan, amorcé en mai, les insurgés ont pris le contrôle de la moitié...