Des corps de victimes du Covid-19, emballés à la hâte dans des bâches, affluent vers les crématoriums ou les cimetières: la détresse sanitaire s'ajoute au chaos politique et économique en Birmanie, six mois après le coup d'Etat.

Six mois après le coup d'Etat, chaos et détresse sanitaire en Birmanie

Le 1er février, l'armée renversait le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, mettant fin à une parenthèse démocratique de dix ans.

Aujourd'hui, "on n'est pas loin de l'effondrement total", résume à l'AFP Manny Maung, chercheuse pour l'ONG Human Rights Watch. "La population est épuisée par des mois de résistance à la junte et par la vague de coronavirus sans précédent".

Le pays manque d'oxygène, de tests, de vaccins et de nombreux malades préfèrent rester chez eux, quitte à y mourir, refusant de se rendre dans les hôpitaux désormais sous contrôle de l'armée. D'autant que beaucoup de soignants, en grève depuis le putsch, ont déserté.

Le système de santé n'est pas le seul affecté par cette vaste campagne de désobéissance civile. Le secteur bancaire et des pans entiers de l'économie sont toujours à l'arrêt, avec des milliers de grévistes, pour beaucoup en fuite.

"Condamnation à mort"

Ce chaos n'empêche pas la junte de poursuivre sa répression sanglante.

En six mois, près de 940 civils ont été tués, dont plusieurs dizaines de mineurs, et 5.400 emprisonnés, particulièrement vulnérables à la flambée de coronavirus.

Leur détention dans des centres surpeuplés "risque de se transformer en condamnation à mort" avec l'épidémie, a récemment averti le rapporteur des Nations unies sur la Birmanie, Tom Andrews. Et des ONG mettent en avant des cas de tortures, de mauvais traitements et d'exécutions extra-judiciaires en prison.

Malgré la dureté du régime, la résistance s'organise.

Les manifestations pacifiques ont laissé place à une riposte armée conduite par des milices citoyennes, les forces de défense du peuple (PDF).

Certaines mènent une guérilla urbaine, d'autres ont trouvé refuge au nord et à l'est du pays dans des territoires contrôlés par des factions ethniques rebelles qui les entraînent et lancent leurs propres opérations contre les militaires.

"Esprit d'unité"

Ces différentes mouvances restent autonomes les unes des autres pour maintenir un maximum de fronts ouverts.

Toutefois, "il y a un esprit d'unité fort contre l'armée et pour une Birmanie fédérale. C'est totalement nouveau dans le pays", dominé depuis son indépendance en 1948 par des conflits interethniques, souligne Françoise Nicolas, directrice Asie à l'Institut français des relations internationales.

Si, sur le plan militaire, la junte est déstabilisée par ces groupes d'insurgés, elle garde la main sur le plan économique.

Elle gère de nombreuses entreprises, de la bière aux pierres précieuses, et a repris le contrôle depuis le putsch sur le gaz naturel qui représente une rente annuelle d'environ 1 milliard de dollars.

En suspendant le versement d'une partie de leurs dividendes à la Birmanie, l'Américain Chevron et le Français Total fragilisent peu ce bas de laine.

Ni les sanctions financières mises en place par les Etats-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, ni les appels de la communauté internationale n'ont davantage fait plier la junte.

Lundi, elle a invalidé l'élection de novembre 2020 remportée massivement par la Ligue nationale pour la démocratie (LND), affirmant que plus de 11 millions de cas de fraude avaient été détectés, ce que dément le parti d'Aung San Suu Kyi.

Etau judiciaire

L'ex-dirigeante, âgée de 76 ans et assignée à résidence, est inculpée pour des infractions diverses (importation illégale de talkies-walkies, non respect des restrictions liées à l'épidémie de coronavirus, corruption, sédition... ).

Un premier procès, dénoncé comme "une parodie de justice" par de nombreux observateurs, s'est ouvert mi-juin et d'autres devraient suivre. Elle risque d'être bannie de la vie politique et condamnée à de longues années de prison.

Six mois après le passage en force des généraux, la Birmanie ne fait plus la Une des médias.

Et, si le gouvernement fantôme d'"unité nationale" (NUG), formé d'opposants en exil, "a le mérite d'exister, il ne pèse pour l'instant pas assez lourd", relève Françoise Nicolas.

"Les organisations internationales - au premier rang desquelles l'ONU - doivent impérativement accentuer la pression", souligne la chercheuse qui appelle le Conseil de sécurité à "frapper fort". L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution visant à "empêcher le flux d'armes" vers le pays, mais elle n'est pas contraignante.