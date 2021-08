Afghanistan: l'aéroport de Kandahar, la grande ville du Sud, touché par trois roquettes

"Deux des roquettes ont endommagé la piste (...) pour cette raison tous les vols de et vers l'aéroport ont été annulés", a déclaré le patron de l'aéroport de Kandahar, Massoud Pashtun, ce qu'a confirmé un responsable de l'aviation civile à Kaboul.



Les talibans, qui mènent depuis trois mois une offensive tous azimuts à travers l'Afghanistan, se sont rapprochés ces dernières semaines de Kandahar, berceau de leur mouvement, atteignant les limites de la deuxième ville du pays en termes de population (650.000 habitants). A la faveur de cette offensive lancée parallèlement à l'entame de retrait définitif des troupes internationales du pays, désormais quasiment achevé, les talibans se sont emparés de vastes portions rurales du territoire. Mais les talibans menacent désormais sérieusement ces derniers jours plusieurs capitales régionales: outre Kandahar, ils se sont rapprochés également de Hérat, grande ville de l'Ouest du pays, la troisième la plus peuplée du pays (600.000 habitants), et de Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand (Sud), voisine de celle de Kandahar.



La chute de Kandahar, dont les talibans avaient fait l'épicentre de leur régime quand ils gouvernaient l'Afghanistan (1996-2001), imposant leur version ultrarigoriste de la loi islamique, serait un désastre pour les autorités afghanes. Les forces afghanes, qui n'ont jusqu'ici opposé qu'une faible résistance à l'avancée des talibans, ne contrôlent plus pour l'essentiel que les principaux grands axes et les capitales provinciales.