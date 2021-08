Accueil International Asie Le Covid-19 est de retour à Wuhan, où le variant Delta menace de se propager La ville de Wuhan est touchée à son tour par le variant Delta. Le dépistage devrait préluder à des mesures plus radicales. © AP Philippe Paquet Journaliste service International



Si l’on osait une plaisanterie, on dirait que c’est le retour à l’expéditeur, mais personne n’a envie de plaisanter à Wuhan, la ville de Chine centrale où le Covid-19 est de retour, un an et demi après y être apparu. Pour les onze millions d’habitants de cette mégalopole tentaculaire qui s’étend sur les deux rives du...