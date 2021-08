Accueil International Asie L’Europe s’inquiète d’un éventuel exode massif d’Afghans Six pays, dont la Belgique, veulent continuer à renvoyer de force des migrants en Afghanistan, où la situation humanitaire se dégrade. La plupart des Afghans sont déplacés dans leur propre pays. Cinq millions, selon l’Organisation internationale des migrations. © AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Bien que la situation humanitaire se détériore en Afghanistan, où l’offensive des talibans s’accélère, six États européens insistent sur la nécessité de continuer à y renvoyer des Afghans dont la demande d’asile a été rejetée. Dans une lettre adressée à la Commission européenne le 5 août et qui a fuité dans la presse, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Grèce et les Pays-Bas estiment que "l’arrêt des retours envoie un mauvais signal et risque de motiver encore plus de...