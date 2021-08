Seules trois grandes villes échappent aux talibans

Les Américains et leurs alliés évacuent en catastrophe Kaboul dont la chute est inéluctable.

Alors que les talibans continuaient leur implacable progression en Afghanistan, Boris Johnson a convoqué vendredi une réunion de crise de son gouvernement et le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a réuni les ambassadeurs des pays de l’Alliance, après la décision des États-Unis d’évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants d’Afghanistan. Il s’agissait d’examiner les options et adaptations militaires requises pour procéder à ces départs, a précisé un responsable.

Washington et Londres avaient annoncé jeudi l’envoi de milliers de soldats à Kaboul pour évacuer diplomates ou ressortissants dans un dramatique scénario de sauve-qui-peut face à l’avancée rapide des talibans vers la capitale afghane.

Les insurgés se sont emparés vendredi de la ville de Pul-e-Alam, capitale de la province du Logar, à 50 km au sud de Kaboul. Ils avaient pris auparavant Lashkar Gah, capitale de la province du Helmand, dans le sud du pays, quelques heures après avoir fait tomber Kandahar, la deuxième ville d’Afghanistan, située 150 km à l’est.

Les talibans ont aussi pris sans résistance vendredi Chaghcharan, capitale de la province de Ghor, dans le centre du pays. Ils contrôlent ainsi désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement huit jours.

L’essentiel du nord, de l’ouest et du sud du pays est maintenant sous leur coupe. Kaboul, Mazar-i-Sharif, la grande ville du nord, et Jalalabad (est) sont les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement.

La reddition du maître d’Hérat

Ismail Khan, 75 ans, un des seigneurs de guerre les plus connus d’Afghanistan, s’est rendu aux talibans, après la chute jeudi d’Hérat (ouest), la troisième ville du pays, dont il était le maître incontesté depuis des décennies. Les insurgés ont promis d’assurer sa sécurité.

À Lashkar Gah, dans une province traditionnellement acquise aux talibans, ceux-ci ont été bien accueillis et le calme est rapidement revenu, après plusieurs jours de violents affrontements, selon un habitant, Abdul Halim. " La majeure partie de la ville est en ruines à cause des combats et il n’y a pas assez de nourriture sur le marché. Ça a encore l’air d’une ville occupée", a-t-il cependant confié à l’AFP.

Les talibans ont lancé leur offensive en mai, quand le président américain, Joe Biden, a confirmé le départ des dernières troupes étrangères du pays, vingt ans après leur intervention pour en chasser les talibans du pouvoir en raison de leur refus de livrer Oussama ben Laden, le chef d’Al-Qaïda, dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

Joe Biden a depuis affirmé ne pas regretter sa décision, même si la rapidité avec laquelle l’armée afghane s’est désintégrée devant l’avancée des talibans a surpris et déçu les Américains.