Le jour où Kaboul est tombée aux mains des talibans

Dans la banlieue, les talibans s’emparent de l’ancienne base de Bagram, qui a vu tant de présidents saluer les troupes américaines, et libèrent les détenus, délinquants ou talibans, de la fameuse prison de Pul-e-Charkhi.



Les diplomates regroupés à l'aéroport

Le président Ghani quitte le

Dix heures, ce dimanche 10 août 2021. Les flashes d’information crépitent. Les premiers talibans sont entrés dans la périphérie de Kaboul selon des habitants. Après Mazar-i-Sharif, le verrou du Nord tombé samedi, après Djalalabad, envahi dimanche matin, les fondamentalistes sont déjà aux portes de la capitale afghane. Ils sont de retour au pouvoir après vingt et un an d’un régime présidentiel soutenu par les États-Unis et les Occidentaux. L’Afghanistan tel que les plus jeunes l’ont connu s’est effondré comme un château de cartes.Dix heures quinze, un porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, affirme dans un communiqué que “”, signifiant par là que le gouvernement élu démocratiquement à Kaboul a perdu. “Les moudjahidines de l’Émirat islamique n’ont pas l’intention d’entrer dans la ville par la force ou la guerre, mais plutôt d’entrer pacifiquement dans Kaboul. Des négociations sont en cours pour s’assurer que le processus de transition soit achevé en toute sécurité”, poursuit le communiqué.Le porte-parole promet aussi que les soldats et employés de l’administration actuelle sont “pardonnés” et qu’aucun d’eux”. Malgré ce message rassurant, des habitants affirment voir des talibans entrer aux abords de la capitale. Certains circulent dans des Humvees américains, confisqués à l’armée afghane. Paniqués, des habitants cherchent à fuir mais ils ne savent où aller. Kaboul abrite 4,4 millions d’habitants et des dizaines de milliers de personnes déplacées par l’avancée des insurgés.Pendant ce temps-là, de la fumée s’échappe de l’ambassade américaine : les diplomates brûlent à la va-vite tous les documents compromettants tandis qu’un hélicoptère fait la navette entre la zone fortifiée de Wazir Akbar Khan et l’aéroport Hamid Karzaï, construit par les Soviétiques en 1960 et sécurisé il y a quelques années par l’armée belge. C’est là que les diplomates sont regroupés avant leur évacuation.Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Espagne, le Danemark, la France ou encore l’Allemagne tentent in extremis d’évacuer leurs ressortissants ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la force de l’Otan. Le Pentagone a pour mission d’évacuer 30 000 personnes, dans l’ordre suivant : d’abord le personnel de l’ambassade, ensuite les citoyens américains, enfin les détenteurs d’un visa spécial d’immigrant (SVI).Pour cette dernière opération dans le ciel kaboulite, plus de 3 000 soldats américains ont été déployés, de même qu’une division de combat au Koweit, plus que les 2 500 soldats qui restaient en Afghanistan que lorsque le retrait avait été amorcé le 1er mai. Le président Biden a insisté samedi sur un point : qu’en aucune manière, les talibans ne mettent en danger la mission des soldats américains, auquel cas “ils seront confrontés avec une réponse rapide et puissante de l’armée américaine”....