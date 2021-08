Accueil International Asie Qui est Zarifa Ghafari, première maire afghane et cible des talibans ? Jusqu’alors symbole de la nouvelle place des femmes dans la société afghane, sa vie est désormais en danger. P.M (st.)

"Je suis assise ici à attendre qu'ils (les talibans) viennent […] Et ils viendront pour des gens comme moi et me tueront. Je ne...