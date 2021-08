Des soldats américains sont sortis de l'aéroport de Kaboul pour récupérer des personnes à proximité

Des soldats américains, postés dans l'aéroport de Kaboul, ont quitté son enceinte pour "récupérer" des personnes qui se trouvaient "très près", a indiqué vendredi le Pentagone.

"En peu de temps et en parcourant une courte distance, certains soldats ont été en mesure de sortir et de les récupérer et de les ramener" dans l'aéroport, a expliqué le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby.



Joe Biden avait évoqué plus tôt "169 Américains entrés dans l'aéroport avec l'aide de militaires", mais M. Kirby n'a pas confirmé qu'il s'agissait d'Américains.