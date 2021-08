Les Etats-Unis ont mené une frappe de drone contre un "organisateur" de l'EI en Afghanistan: "Nous avons tué la cible"

Les Etats-Unis ont mené une frappe de drone contre une cible du groupe Etat islamique en Afghanistan samedi, au moment où le pont aérien entrait dans une phase finale d'extrême tension, entre risques persistants de nouveaux attentats et passe d'armes médiatique talibans/Américains à propos de l'aéroport.

Après les attaques qui ont visé l'aéroport de Kaboul jeudi après-midi, causant la mort d'au moins 85 personnes dont 13 soldats américains, les évacuations occidentales se poursuivent. Ce samedi matin à l'aube, l'armée américaine a annoncé avoir mené une frappe de drone contre un "organisateur" de l'Etat islamique au Khorasan, le groupe terroriste qui a revendiqué les doubles explosions.

Suivez notre direct:

3h40: Les Etats-Unis ont mené une frappe de drone contre un "organisateur" de l'EI

L'armée américaine a annoncé samedi matin avoir mené une frappe de drone contre un "organisateur" de l'Etat islamique au Khorasan (EI-K), la première opération officialisée depuis l'attentat à l'aéroport de Kaboul contre ce groupe qui l'a revendiqué.

"La frappe aérienne sans pilote s'est produite dans la province de Nangarhar en Afghanistan. Selon les premières indications, nous avons tué la cible", a précisé le commandant Bill Urban, du commandement central dans un communiqué.

"A notre connaissance, il n'y a eu aucune victime civile", a-t-il ajouté en annonçant cette première frappe de l'armée américaine depuis l'attaque survenue jeudi à l'aéroport de Kaboul.

3h00: Les Etats-Unis demandent à leurs ressortissants de quitter les abords de l'aéroport de Kaboul

L'ambassade des Etats-Unis à Kaboul a demandé vendredi aux ressortissants américains de quitter "immédiatement" les abords de l'aéroport dans une alerte de sécurité, au lendemain d'une attaque ayant fait au moins 85 morts.

"Les citoyens américains se trouvant en ce moment à Abbey Gate, East Gate, North Gate ou New Ministry of Interior Gate devraient partir immédiatement", a indiqué l'ambassade sur son site internet, sans donner plus de détails.

La veille de l'attentat de jeudi, une alerte similaire avait été émise.

"En raison des menaces pour la sécurité à l'aéroport de Kaboul, nous continuons à conseiller aux citoyens américains d'éviter de se rendre à l'aéroport et d'éviter les portes de l'aéroport", a rappelé l'ambassade.

Plus tôt vendredi, le porte-parole de l'armée américain John Kirby avait affirmé que la mission d'évacuation à l'aéroport de Kaboul faisait toujours face à "des menaces précises et crédibles".

1h55: la France a mis fin vendredi soir à ses évacuations

La France a mis fin vendredi soir à son pont aérien pour évacuer des Afghans menacés par les talibans de Kaboul vers Paris, ont annoncé la ministre des Armées et le chef de la diplomatie française.

"L'opération Apagan, déclenchée le 15 août à la demande du Président de la République, a pris fin ce soir", a tweeté Florence Parly.

Près de 3.000 personnes, dont une centaine de ressortissants français et plus de 2.600 Afghans menacés pour avoir travaillé pour la France ou pour leur engagement en faveur des droits humains, ont été évacués, a précisé l'état-major des Armées.

Ce pont aérien a dû être interrompu "les conditions de sécurité n’étant plus remplies sur l'aéroport" de Kaboul en raison du "désengagement rapide des forces américaines" qui auront quitté l'Afghanistan le 31 août, ont ajouté Florence Parly et Jean-Yves Le Drian dans un communiqué commun.

"L’équipe de l’ambassade de France à Kaboul a rejoint Abou Dabi avant de regagner la France", ont-ils ajouté, en remerciant "diplomates, militaires, policiers et l'ensemble des services de l’Etat" qui se sont mobilisés "sans relâche" pour permettre ces évacuations.