Chaos à l'aéroport de Kaboul, attentat sanglant et représailles américaines: retour sur les événements en Afghanistan depuis l'arrivée au pouvoir des talibans

Les principaux événements depuis l'entrée des talibans le 15 août dans Kaboul, qui a consacré leur prise de pouvoir en Afghanistan.

Les talibans à Kaboul, chaos à l'aéroport

Le 15 août, les talibans entrent dans Kaboul sans rencontrer de résistance, à l'issue d'une offensive éclair entamée en mai à la faveur du début du retrait des forces américaines et de l'Otan.

Le président Ashraf Ghani qui a déjà quitté le pays, admet que "les talibans ont gagné", expliquant avoir fui pour éviter un "bain de sang".

Le lendemain, l'évacuation de diplomates, d'autres étrangers et d'Afghans s'organise dans l'urgence. Une marée humaine se précipite à l'aéroport de Kaboul, générant des scènes de totale anarchie.

© AP

Des avions militaires du monde entier entament une noria pour les évacuations d'urgence avant la date-butoir du 31 août fixée par les Etats-Unis pour leur retrait du pays.

Biden défend le retrait américain

Longtemps silencieux, le président américain Joe Biden, cible de vives critiques, affirme que la mission de Washington n'a jamais été de bâtir une nation démocratique dans un pays instable, mais "d'empêcher une attaque terroriste sur le sol américain".

Le 17, le président allemand Frank-Walter Steinmeier estime que "les images de désespoir à l'aéroport de Kaboul sont une honte pour l'Occident".

© Reporters / Splash

La Russie, appelant à un dialogue inter-afghan, juge que les talibans envoient des signaux positifs. La Chine a, elle, indiqué vouloir entretenir des "relations amicales" avec les talibans.

"Inquiets" pour les femmes

Le 18, Bruxelles et Washington se disent "profondément inquiets" de la situation des femmes, dans une déclaration co-signée par 18 autres pays.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson avertit que les talibans "seront jugés sur les actes, pas sur les paroles".

Ces derniers, assurant qu'ils ne chercheront pas à "se venger" de leurs adversaires, ont déclaré une amnistie générale pour tous les responsables gouvernementaux ou militaires afghans.

Mais un rapport confidentiel des Nations unies affirme que les talibans ont intensifié leur recherche des personnes ayant travaillé avec les forces américaines et de l'Otan, avec des "visites ciblées porte-à-porte" chez les individus qu'ils veulent arrêter ainsi que chez les membres de leur famille.

Le cofondateur des talibans à Kaboul

Le 21, le cofondateur et numéro deux des talibans, Abdul Ghani Baradar, arrive à Kaboul après deux jours à Kandahar. Des responsables talibans affirment travailler à l'"établissement d'un gouvernement inclusif".

L'ambassade américaine en Afghanistan demande aux ressortissants américains d'éviter de se déplacer vers l'aéroport de Kaboul à cause de "potentielles menaces de sécurité".

© AP

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell juge "impossible" d'évacuer tous les collaborateurs afghans pour le 31 août.

Zone rebelle

Le 22, les talibans annoncent le lancement d'une offensive d'envergure contre la vallée du Panchir, au nord-est de Kaboul, où une poche de résistance s'est formée, emmenée notamment par Ahmad Massoud, fils du commandant Ahmed Shah Massoud assassiné en 2001 par le groupe jihadiste Al-Qaïda.

Affirmant peu après avoir encerclé le Panchir, les talibans disent privilégier la négociation aux combats.

"Ligne rouge"

Un haut responsable taliban accuse les Etats-Unis d'être responsables du chaos à l'aéroport. "Cela doit cesser le plus tôt possible", met-il en garde, alors que plusieurs Afghans sont morts dans la cohue régnante.

Le 23, les talibans préviennent que la date du 31 août est "une ligne rouge", tandis que plusieurs pays ont averti que cette échéance ne permettra pas d'évacuer tous ceux qui le souhaitent.

Le 24, Joe Biden écarte l'idée de prolonger au-delà du 31 août la présence militaire américaine à Kaboul, invoquant un "risque grave et croissant d'attaque" du groupe jihadiste Etat Islamique (EI) à l'aéroport.

Le 25, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken assure que les talibans se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque encore dans le pays après le 31 août.

Attentat sanglant

Le 26, un attentat-suicide revendiqué par les jihadistes de la branche locale de l'EI tue une centaine de personnes, dont treize soldats américains, au milieu de la foule des candidats au départ massés aux portes de l'aéroport.

© AP

L'attentat est condamné par le pouvoir taliban et de nombreux pays dont les Etats-Unis et leurs alliés ainsi que la Russie et la Chine.

"Nous ne pardonnerons pas. L'Amérique ne se laissera pas intimider", affirme le président américain, promettant de "pourchasser" et de "faire payer" les auteurs de l'attaque.

Le 27, la France, l'Espagne, l'Italie et la Suède annoncent avoir terminé leurs vols d'évacuation, comme notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et l'Australie avant elles.

Représailles américaines

Le 28, les Etats-Unis frappent l'Etat islamique en Afghanistan, tuant deux cibles "de premier plan" et en blessant une autre dans une attaque de drone en représailles à l'attentat. Dans la foulée, le président Biden prévient qu'un nouvel attentat est "très probable dans les 24 à 36 heures".

Les Britanniques annoncent la fin de leurs opérations d'évacuations, avec le départ de Kaboul d'un vol transportant leurs derniers militaires.