La Chine interdit à ses enfants et à ses ados de jouer en ligne durant la semaine

Pour les enfants et adolescents chinois, la rentrée scolaire est accompagnée d'une mauvaise nouvelle : ils ne pourront plus jouer aux jeux vidéos en ligne durant la semaine et seulement une heure le week-end, entre 20 et 21h.

Jusqu'à cette semaine, ils avaient droit, selon une loi de 2019, à 1h de jeux par jour durant la semaine et 3h durant le week-end, explique le New York Times. Cette nouvelle règle publiée par l'administration chinoise, vise à lutter contre le fléau grandissant de la dépendance aux jeux vidéo parmi les écoliers.

Selon l'administration, les parents se seraient plaints de la réglementation précédente, trop "laxiste" et auraient demandé à ce qu'elle soit renforcée. "Récemment, de nombreux parents ont signalé que la dépendance au jeu chez certains jeunes et enfants nuisait gravement à leurs études, à leur vie et à leur santé mentale et physique", se défend-elle ainsi dans un questions-réponses en ligne.

Selon le New York Times, cette mesure reflète également la pression exercée par le Parti communiste chinois sur les entreprises pour qu'elle se débarrassent de ce qu'il considère comme des influences malsaines, en particulier chez les adolescents et les enfants.