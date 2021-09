Quelques 17.000 réfugiés afghans sont pour le moment hébergés sur une base américaine en Allemagne et attendent un transfert vers les USA.

Plus de 20.000 Afghans attendent leur transfert vers les USA depuis l'Europe

Ils avaient été évacués par les airs depuis la capitale afghane Kaboul, selon les autorités américaines s'exprimant jeudi. Selon le chef des forces armées américaines en Europe, le général Tod Wolters, la majorité d'entre eux se trouve sur la base de Ramstein, dans l'Etat de Rhénanie-Palatinat et environ 5.000 autres sur la base américaine de Kaiserslautern, non loin de Ramstein. S'exprimant devant la presse par lien vidéo depuis le Pentagone, il a ajouté que 4.300 autres réfugiés afghans se trouvaient sur des bases américaines en Italie et en Espagne.

M. Wolters a ajouté que les personnes faisaient l'objet d'une double vérification avant de poursuivre leur voyage vers les USA. A ce stade une seule personne jugée suspecte a été repérée et placée en détention. Aucun détail à son sujet n'a été communiqué.

Les candidats à l'asile tels que d'anciens employés locaux des USA en Afghanistan et leurs proches quittent leur pays dans la crainte de représailles des talibans, désormais au pouvoir. Ces personnes sont logées dans des tentes et hangars pour avions à Ramstein ou sur des bases aux USA.

Elles sont enregistrées et reçoivent des traitements médicaux si nécessaire, a précisé M. Wolters.