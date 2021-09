Conflit en Afghanistan: il faut "un dialogue" avec les talibans et éviter "des millions de morts", estime Guterres

"Il faut maintenir avec les talibans un dialogue, où nous affirmons nos principes de façon directe, un dialogue avec un sentiment de solidarité avec le peuple afghan", a-t-il déclaré. "Notre devoir c'est d'étendre notre solidarité à un peuple qui souffre énormément, où des millions et des millions risquent de mourir de faim", a insisté le chef de l'ONU.

"Est-ce qu'il y a des garanties? Non, la situation est imprévisible et parce qu'elle est imprévisible, il faut engager (dans la discussion) les talibans (...), si l'on veut que l'Afghanistan ne soit pas un centre de terrorisme, si on veut que les femmes et les filles ne voient pas se perdre tous les droits acquis pendant la période précédente, si l'on veut que les différents groupes ethniques puissent se sentir représentés", a-t-il poursuivi.

"Jusqu'à présent, dans les discussions que nous avons eues, il y a au moins une réceptivité pour discuter", a assuré Antonio Guterres, qui n'exclut pas de se rendre un jour en Afghanistan si les conditions sont réunies.

Ce que l'ONU souhaite, c'est "un gouvernement inclusif" où soient représentées toutes les composantes de la société afghane et "ce premier gouvernement préliminaire" annoncé il y a quelques jours "ne donne pas cette impression", a-t-il regretté.

"Il faut du respect des droits de l'homme, des femmes et des filles. Il faut que le terrorisme n'ait pas de base en Afghanistan pour lancer des opérations dans d'autres pays et il faut que les talibans coopèrent dans la lutte contre la drogue", a martelé le chef de l'ONU.