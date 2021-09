Les talibans ont nommé mardi plusieurs ministres et complété ainsi la formation de leur gouvernement, qui ne comprend aucune femme ministre ni ministère des Femmes, a annoncé leur porte-parole, Zabihullah Mujahid.

Les talibans ne nomment aucune femme ministre mais... promettent que les filles retourneront à l'école "aussi vite que possible"

Le nouveau régime afghan avait annoncé la première partie de son gouvernement, comprenant de nombreux responsables historiques du mouvement, le 7 septembre dernier, soit trois semaines après leur prise du pouvoir.

Les filles retourneront à l'école "aussi vite que possible"

Les collégiennes et lycéennes afghanes seront autorisées "aussi vite que possible" à retourner à l'école, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement taliban alors que les restrictions pesant sur les femmes se sont multipliées ces dernières semaines en Afghanistan.

"Nous finalisons les choses (...) Cela se produira aussi vite que possible", a déclaré Zabihullah Mujahid lors d'une conférence de presse. Samedi, les talibans avaient autorisé les garçons à retrouver leurs collèges et lycées, sans mentionner le sort des filles, ce qui avait ému la population afghane et la communauté internationale.