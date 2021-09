ONU: "convergence" des grandes puissances sur ce qu'elles attendent des talibans

Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont sur la même longueur d'ondes au sujet de ce qu'ils attendent des talibans, a déclaré mercredi une responsable américaine à l'issue d'une réunion des ministres de ces pays. "Il y avait pas mal de convergences sur ce que nous voulons voir de la part des talibans, notamment au sujet du respect des femmes et des filles, du contreterrorisme et de la lutte contre les stupéfiants", a-t-elle dit à des journalistes à New York.