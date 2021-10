Encore 300 personnes, dont des Belges, ont été évacuées de Kaboul vers Doha

Un vol transportant plus de 300 citoyens afghans et étrangers a décollé mercredi de l'aéroport de Kaboul à destination de Doha, capitale du Qatar, a indiqué le vice-ministre qatari des Affaires étrangères, Lolwah al-Khatel. Il s'agit du sixième et du plus important vol qatari depuis que les forces internationales, dirigées par les États-Unis, ont mis fin à leur évacuation après la prise au pouvoir par les talibans.

Les personnes nouvellement évacuées sont des journalistes afghans, l'équipe afghane de cricket, et des étrangers, notamment de Belgique, d'Allemagne, du Japon, d'Irlande, du Royaume-Uni, de Finlande, de France, d'Italie, de Suède et du Canada.