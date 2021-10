Au moins trente personnes ont été tués et 13 sont portées disparues aux Philippines après le passage d'un puissant typhon accompagné de fortes précipitations qui a entraîné des inondations et des glissements de terrain, a annoncé jeudi l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Philippines: une tempête tropicale fait 30 morts et 13 disparus

Des pluies diluviennes se sont abattues lundi sur des régions entières de l'île la plus peuplée de l'archipel Luçon, avant que la tempête tropicale, dénommée Kompasu, ne prenne la direction de la mer de Chine méridionale.

Kompasu a quitté mercredi les Philippines pour se diriger vers la Chine et le Vietnam.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes et typhons frappent les Philippines, dévastant récoltes et infrastructures et contribuant à maintenir des millions de personnes dans la pauvreté.