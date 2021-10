Au moins 22 personnes ont trouvé la mort et plus de 50 autres ont été blessées jeudi dans l'incendie d'un building à Kaohsiung, une ville portuaire du sud de Taïwan, ont rapporté les médias locaux.

Plus de 20 morts dans l'incendie d'un building à Taiwan

Le nombre de victimes pourrait toutefois augmenter car de nombreux résidents se sont retrouvés piégés dans les étages supérieurs de la tour. L'immeuble à appartements, construit il y a 40 ans, compte 13 étages et abrite à la fois des appartements et des commerces. La tour est également connue sous le nom de "maison fantôme" en raison des nombreux restaurants, salles de karaoké et cinémas vides qu'elle abrite.

L'incendie aurait éclaté au premier étage, selon des informations non-confirmées. Le sinistre a mobilisé quelque 150 pompiers. De nombreuses issues de secours étaient en outre bloquées, compliquant ainsi les opérations de sauvetage, selon des fonctionnaires cités par l'agence de presse CNA

Bon nombre des résidents de l'immeuble sont des personnes âgées ayant un handicap physique ou souffrant de démence. Ce qui fait craindre que beaucoup n'aient pas réussi à s'échapper du bâtiment en feu.